Украина пригласила в Донбасс советников Макрона и Меркель

https://static.news.ru/photo/0519fbd2-a472-11eb-88b2-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Киев сделал предложение советникам канцлера ФРГ и президента Франции посетить Донбасс. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Чиновник назвал такой визит возможным, отметив, что предложение обсуждалось ранее на встрече представителей «нормандской четвёрки». Киев хочет увидеть на линии разграничения в Донбассе внешнеполитических советников — Яна Хекера от Ангелы Меркель и Эммануэля Бонна от Эммануэля Макрона.

Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазами увидели, что там происходит, — подчеркнул Резников.

Так он прокомментировал предложение Москвы, сделанное Парижу и Берлину, обсудить до 27 апреля вопросы перемирия в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска.

Ранее стало известно, что конфликт в Донбассе невозможно решить без прямых переговоров между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками. В связи с этим Россия считает необходимым всем участникам «нормандского формата» встретиться в Донбассе, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.