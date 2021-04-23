Украина пригласила в Донбасс советников Макрона и Меркель

Киев сделал предложение советникам канцлера ФРГ и президента Франции посетить Донбасс. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Чиновник
Мы с радостью их встретим для того, чтобы они собственными глазами увидели, что там происходит, — подчеркнул Резников.
Так он прокомментировал предложение Москвы, сделанное Парижу и Берлину, обсудить до 27 апреля вопросы перемирия в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска.
Ранее стало известно, что конфликт в Донбассе невозможно решить без прямых переговоров между Киевом и самопровозглашёнными народными республиками. В связи с этим Россия считает необходимым всем участникам «нормандского формата» встретиться в Донбассе, заявил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.