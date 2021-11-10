Украина предупредила Белоруссию о последствиях признания Крыма

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Признание Белоруссией Крыма российским приведёт к непоправимым последствиям. Об этом заявили в МИД Украины, комментируя заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о принадлежности полуострова, сообщает «РБК-Украина».

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведёт к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений, — сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Он добавил, что МИД исходит из того, что официально по-прежнему Белоруссия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в границах, признанных международным сообществом.

Николенко надеется, что в Минске отдают себе отчёт в вопросе принадлежности Крыма и не будут допускать шагов, противоречащих нормам международного права.

Ранее Макей заявил, что Крым является российской территорией и предложил «исходить из этого».