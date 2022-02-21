Украина предложит ЕС введение новых санкций в отношении России
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:51, 21 февраля 2022
Дмитрий КулебаФото: president.gov.ua
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Киев предложит странам ЕС принять некоторые санкций в отношении России, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что на это есть «веские и легитимные причины», передаёт РИА Новости.
Мы считаем, что есть веские и легитимные причины ввести некоторые санкции уже сейчас. Мы ждем решений, министры могут принять разнообразные решения для того, чтобы послать четкий сигнал России, что эскалация с ее стороны неприемлема и Украину не оставят одну, — сказал Кулеба.
Министр заявил, что Украина также рассчитывает на поддержку Евросоюза в оборонной сфере и кибербезопасности.
Ранее в эфире CBS он заявил, что ликвидация Киевом запасов ядерного оружия в связи с подписанием Будапештского меморандума была ошибкой. США и Великобритания, по его словам, должны были гарантировать украинской стороне безопасность. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что потребовал созвать для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Данный документ предполагает в числе прочего отказ от неядерного статуса Украины. Своё заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.