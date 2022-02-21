Украина предложит ЕС введение новых санкций в отношении России

Фото: president.gov.ua

Публикация посольством США предупреждения об угрозе терактов в России является весьма необычной практикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление дипмиссии о возможных «нападениях» на объекты инфраструктуры. В Кремле разбираются, поступали ли сигналы об этом от американских спецслужб, сообщает ТАСС.

Это весьма и весьма необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы сейчас как раз разбираемся, были ли какие-то сигналы от американцев по линии специальных служб, —...