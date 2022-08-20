Украина предложила Европе альтернативу «Северному потоку»

Фото: Bodo Marks / dpa / Global Look Press

На Украине предложили Европе компенсировать перебои в работе «Северного потока» с помощью альтернативных маршрутов. На сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) была опубликована информация о доступных транзитных коридорах через Украину и Польшу. При этом украинская компания не объяснила, откуда она возьмёт дополнительные объемы газа.

Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока — 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу, — сказано на сайте оператора.

О приостановке поставок газа по «Северному потоку» на трое суток — с 31 августа по 2 сентября ранее объявил «Газпром».

Бывший управляющий директор инвестбанка Goldman Sachs Group Мартин Девениш ранее заявил, что Германию ждет социальный взрыв из-за небывалых цен на энергоносители. По его словам, основной причиной проблемы является сокращение поставок газа из РФ. Эксперт отметил, что немецкое руководство недооценивает риск происходящего. Он напомнил, что в Германии за последние два месяца цены на электроэнергию выросли более чем в два раза.