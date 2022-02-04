Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища
Украина предложила Азербайджану использовать свои газовые хранилища
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:19, 05 февраля 2022
Фото: Twitter
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Подземные хранилища Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Украины по европейской интерграции Ярослав Демченков в ходе Восьмого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его словам. вопрос укрепления энергетической безопасности реиона имеет для Киева особое значение.
Особое значение для Украины имеет вопрос укрепления энергетической безопасности региона, в частности путем диверсификации маршрутов поставки природного газа. Южный газовый коридор является существенным прорывом в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента, — заявил Демченков.
По его словам, реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование «огромных подземных хранилищ газа» Украины способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в Евросоюз и дополнительно укрепить надёжность поставок природного гаа в регион.
Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий. Мы искренне приветствуем готовность наших азербайджанских партнеров поддержать эту инициативу, — приводит заявление замминистра Украины пресс-служба.
Демченков подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнёром Украины в сфере энергетики.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует провести переговоры с Азербайджаном по дополнительным поставкам газа на случай, если Россия сократит прокачку в ответ на санкции из-за Украины. Брюссель опасается, что Россия, которая поставляет в Европу 40% газа, может сократить прокачку, поэтому ведёт переговоры о своп-сделках по СПГ с некоторыми азиатскими странами. США, в свою очередь, уже провели переговоры с Катаром и другими крупными экспортёрами газа о дополнительных поставках СПГ.