Украина предложила Азербайджану свои газовые хранилища

Подземные хранилища Украины и Южный газовый коридор поспособствуют энергетической безопасности Европы. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики Украины по европейской интерграции Ярослав Демченков в ходе Восьмого министерского заседания консультативного совета Южного газового коридора в Баку. По его словам. вопрос укрепления энергетической безопасности реиона имеет для Киева особое значение.

Особое значение для Украины имеет вопрос укрепления энергетической безопасности региона, в частности путем диверсификации маршрутов поставки природного газа. Южный газовый коридор является существенным прорывом в обеспечении энергетической безопасности Европейского континента, — заявил Демченков.

По его словам, реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование «огромных подземных хранилищ газа» Украины способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в Евросоюз и дополнительно укрепить надёжность поставок природного гаа в регион.

Так же, как и завершение строительства Южного газового коридора, эта задача потребует совместных усилий. Мы искренне приветствуем готовность наших азербайджанских партнеров поддержать эту инициативу, — приводит заявление замминистра Украины пресс-служба.

Демченков подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнёром Украины в сфере энергетики.