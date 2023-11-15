Украина повторяет судьбу СССР: из нее сбегают спортсмены и видные деятели За год с Украины сбежало столько же спортсменов, сколько из СССР за 33

Фото: Социальные сети

Артур Билан

Побег спортсменов и видных деятелей с Украины принял лавинообразный характер. Талантливые люди едут в ЕС под предлогом участия в соревнованиях или на гастроли и не возвращаются. Хотя Украина и заявляла, что ненавидит СССР, теперь она повторяет его судьбу, допуская «утечку мозгов» на Запад. Почему это происходит и что ждет Киев, если он не изменит отношения к гражданам?

Похоже, что мысли действительно материальны. Чем больше ты думаешь о чем-то плохом, тем выше шансы притянуть это в свою жизнь. Так произошло и с Украиной. Она много лет всем сердцем ненавидит СССР и жалуется, как ей было плохо в его составе. Но «диктатура пролетариата», которой боялся украинский народ, вернулась в его жизнь в худшей форме. Единственное отличие в том, что страной управляет не Сталин, а бывший комик Владимир Зеленский.

Чем Украина похожа на Советский Союз?

Из СССР в Европу в разные годы сбежало несколько спортсменов и видных деятелей. Например, шахматист Виктор Корчной в 1966-м во время турнира в Амстердаме попросил политического убежища в Голландии. Семья фигуристов, Людмила Белоусова и Олег Протопопов, в 1979 году после гастролей в Швейцарии запросила в стране политическое убежище. Хоккеист Александр Могильный покинул СССР в 1989-м после чемпионата мира в Стокгольме.

У Киева история повторяется один в один. В марте 2023 года комик Андрей Щегель получил разрешение на выезд с Украины для проведения заграничных гастролей. Но в страну не вернулся, а остался в Турции, чтобы жить в «более комфортной обстановке». 13 октября 2023 года футболист украинского футбольного клуба «Шахтер» Александр Распутько сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии. Telegram-канал SHOT тогда писал, что игрок поехал в РФ и запросил политическое убежище.

Фото: Социальные сети Александр Распутько

Уже 14 ноября 2023-го история повторилась снова. На этот раз из расположения команды в Италии сбежал член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан. Он получил несколько повесток и предпочел остаться в Европе, чтобы не «жить в постоянном стрессе».

В СССР случаи побегов известных деятелей за границу происходили не так часто. Украина в этом плане Советский Союз переплюнула. За год из нее сбежало столько же известных людей, сколько из СССР за 33 — с 1966-го по 1989-й. А непубличных граждан, массово уехавших с Украины под разными предлогами, еще больше — 20 тысяч. Президенту Владимиру Зеленскому всего за четыре года правления удалось добиться того, что жители его страны готовы пойти на любую хитрость ради побега.

Как Украина довела граждан до такого состояния?

Причин, по которым мужчины массово уезжают с Украины, много — мобилизация, отсутствие свободы слова, коррупция в органах власти, критическое падение уровня жизни, девальвация гривны, разрушенная энергетическая инфраструктура, беспредел со стороны силовиков и военных. Но главная из них заключается в том, что никто не хочет умирать под Авдеевкой за Зеленского.

При этом украинские чиновники и СМИ поспешили заклеймить бежавших публичных и непубличных лиц статусом «предатель».

Но предателями справедливо было бы назвать тех, кто сбежал из СССР, ведь в стране жилось намного лучше, чем на Украине. В Советском Союзе были бесплатные медицина, образование, спортсменам давали квартиры и машины. Да, со свободой слова, как и на Украине, в СССР были проблемы, но это компенсировалось отличными социальными программами, высоким уровнем развития страны и отсутствием коррупции. Киев же аналогичного гражданам предложить не может. Он даже затрудняется сказать, ради чего украинцам стоит идти умирать в зону боевых действий. Ради вступления в ЕС и НАТО? Это плохая мотивация, поскольку обычные украинцы с радостью променяли бы Евросоюз и Североатлантический альянс на мирное небо над головой.

Киев останется ни с чем

Отъезд спортсменов, комиков и других талантливых граждан — колоссальная потеря для Украины. Такие релоканты с радостью адаптируются в любой стране Европы, получат паспорт и будут трудиться на благо Запада, создавая там то, что могли бы сделать у себя на родине.

А с чем останется Украина? Она будет нищей, разрушенной страной с населением меньше 37 млн человек. А поскольку Украина не сможет быстро взрастить новые таланты, на ее будущем можно поставить крест.

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