Украина потребовала созвать Совбез ООН после признания ДНР и ЛНР

Украина передала в Совбез ООН требование созвать срочное заседание. Об этом в Twitter сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез, — говорится в сообщении министра.

Призыв Украины поддержала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Мы все должны поддерживать Украину перед лицом наглой попытки России захватить суверенную территорию Украины. В этом кризисе не может быть пассивных наблюдателей, — заявила политик в Twitter.

Признание Россией ДНР и ЛНР Линда Томас-Гринфилд назвала «беспричинным нарушением» суверенитета и территориальной целостности Украины. В её заявлении говорится, что Совбез ООН должен потребовать от России «уважения суверенитета и целостности» Украины, которая является государством — членом ООН.

Сегодняшние действия Кремля являются полным отказом от минских договоренностей и нарушением резолюции 2202 (2015) Совета Безопасности ООН. Заявление России — это не что иное, как театр, очевидно призван создать повод для дальнейшего вторжения на Украину, — написала постпред США в ООН.

По мнению Томас-Гринифилд, действия России угрожают международному порядку, который со времён Второй мировой войны отстаивал принцип, что ни одна стране не может с одностороннем порядке перекраивать границы другой.

Предложение в срочном порядке созвать Совбез ООН поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он назвал пункты указов российского президента Владимира Путина о поддержании мира в ДНР и ЛНР «прямой агрессией» против Украины.

Созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН призвал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР дают право на совместную оборону. Это следует из документов, которые уже внесены в Госдуму.