Названы потери Украины из-за распространения информации о «вторжении»

Безвозвратные потери украинской стороны за распространение информации о российском вторжении составляют $2–3 млрд в месяц, заявил заместитель главы офиса президента России Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина. По его словам, для сокращения потерь необходима стабилизация ситуации.

Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2–3 млрд в месяц. Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть ещё спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка $1,5–2 млрд, — сказал Шурма.

Он также подчеркнул, что украинский бюджет полностью «закрывается» за счёт сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия продолжает готовиться к «полномасштабному вторжению» на территорию Украины. По оценке Вашингтона, оно должно состояться «в ближайшее время».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты «вторжения» России на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что вторжение произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем, 17 февраля, американская газета Politico отметила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.