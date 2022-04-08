ВСУ попытались нанести удар по Донецку ракетами «Точка-У»

Представители Народной милиции (НМ) ДНР заявили в Telegram-канале, что в ночь на 10 апреля бойцы республики сбили украинские ракеты с помощью ПВО над Донецком. При ударе Вооружённые силы Украины применили ракетный комплекс «Точка-У». В НМ устанавливают место падения обломков.

Сегодня ночью средствами ПВО НМ ДНР в небе над Донецком предотвращена очередная попытка украинского командования нанести огневое поражение, используя ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». В настоящее время выясняется место падение обломков и нанесённый ущерб, — говорится в сообщении.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов ранее сообщил, что 9 апреля украинские националисты нанесли удар по посёлку Владимировка в республике. Они обстреляли «Градом» местность, прилегающую к пункту выдачи гуманитарной помощи. В результате атаки погиб пенсионер, несколько гражданских получили ранения.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские военные ударили «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. По последним данным, в результате обстрела погибло по меньшей мере 50 человек, пять из которых — дети.

Министерство обороны России сообщило, что удар по вокзалу был нанесён украинскими войсками из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Целью атаки ВСУ был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных, отметили представители оборонного ведомства.