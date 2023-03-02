Украина попросит Швейцарию отказаться от многовековой традиции WSJ: нейтралитет Швейцарии серьезно помешал Украине в конфликте

Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Global Look Press

Нейтралитет Швейцарии мешает странам НАТО оказывать помощь Киеву в конфликте с Россией из-за запрета на экспорт и реэкспорт оружия и боеприпасов, пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что Киев готов отправить в Берн переговорщиков, чтобы убедить руководство страны отказаться от многовековой традиции. По информации издания, Испания и Дания уже жаловались, когда Берн не разрешил экспортировать на Украину боевые системы, в которых используются детали швейцарского производства.

В Швейцарии сложилась многовековая традиция нейтралитета. Соблюдение Швейцарией запрета на экспорт и реэкспорт оружия и боеприпасов в зоны конфликтов не позволяет странам НАТО предоставлять Украине свои запасы боеприпасов и вооружений, — сказано в публикации.

Автор статьи добавил, что на Швейцарию оказывается давление, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на недопустимость сохранения нейтралитета страной.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Она признала, что Киев в настоящее время не обладает большими возможностями в этом плане, но он способен приобретать некоторые военные средства. Представитель Пентагона при этом призвала провести модернизацию украинской армии.