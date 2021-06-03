Украина попросилась на переговоры США и ФРГ по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/884ef368-c47a-11eb-bc7b-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Официальный Киев хочет принять участие в переговорах США и Германии по поводу российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 3 июня, сообщил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Его слова передаёт Welt.

Раньше стало известно, что в Вашингтоне две стороны начали переговоры по газопроводу. Данную информацию огласил руководитель немецкого МИД Хайко Маас.

По словам Мельника, строительство «Северного потока — 2» бьёт Украину «в самое сердце» в вопросах безопасности и экономики.

Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении. Штаты и ФРГ могут достигнуть соглашения за счёт Украины, и это обернётся катастрофой прежде всего для взаимного доверия, — добавил Мельник.

Проект включает строительство двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. «Северный поток — 2» реализован на 95%. Против строительства активно выступают США. Тем не менее глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами.

Как стало известно ранее, США обнаружили ещё один способ помешать сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон, предположительно, может сделать этот шаг, когда реализация строительной части проекта будет завершена. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.