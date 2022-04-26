Украина попросила Вашингтон о ежемесячной помощи в размере $2 миллиардов WP: Украина попросила Вашингтон о ежемесячной помощи в размере $2 миллиардов

Американская газета The Washington Post со ссылкой на украинского министра финансов Сергея Марченко написала, что Киев просит администрацию США о чрезвычайной экономической помощи по меньшей мере в размере $2 миллиардов в месяц. Отмечается, что украинские власти аргументируют сумму гуманитарным кризисом, который может усугубиться. При этом $2 миллиарда — это лишь часть, которую киевские власти попросили у США, всего Украина надеется получать от западных партнёров не менее $5 миллиардов в месяц.

Мы должны восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну, — рассказал Марченко изданию.

По словам представителя украинской делегации, экономическая поддержка необходима для того, чтобы государство могло продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам сфер здравоохранения и образования, а также покрывать другие гуманитарные нужды.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ранее направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Соответствующий запрос был перенаправлен в Федеральный совет безопасности, куда входит канцлер ФРГ Олаф Шольц и главы профильных министерств. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть доставлена в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 миллионов.