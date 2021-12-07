Украина попросила у США вооружение, предназначенное Афганистану

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил руководство США о передаче Киеву некоторой части американского вооружения, предназначенного Афганистану, сообщило издание Foreign Policy. Оружие и боевые машины должны были быть поставлены Кабулу до прихода к власти движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Согласно опубликованным Foreign Policy данным, глава Минобороны Украины Алексей Резников во время своего официального визита в Вашингтон, который состоялся в ноябре, выразил руководству Соединённых Штатов пожелание об увеличении поставок вооружения. Также он запросил у партнёров из США помощь в таких сферах, как воздушная и морская оборона, а также оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Украина также изъявила желание получить те боеприпасы, которые США намеревались передать Афганистану ещё до прихода к власти талибов.

При этом, по сообщению журнала, Вашингтон сейчас думает об укреплении украинских ВС. В частности, речь идёт о договорённостях между Госдепом, Пентагоном и конгрессом о предоставлении Украине увеличенного числа противотанковых средств.

Также помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан всё чаще обращает внимание на растущую угрозу со стороны Пекина, в связи с чем хочет избежать шагов, провоцирующих Россию.

Ранее США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Москву к деэскалации напряжённости на границе с Украиной. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе переговоров с главами означенных государств.

Информация о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию соседнего государства, стала всё чаще появляться в выступлениях западных политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снять напряжённость на Украине можно будет только мирным путём.