Украина попросила у США ударные беспилотники Gray Eagle Politico: Украина попросила у США ударные беспилотники Gray Eagle

Фото defensenews.com

Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire попросило у США Министерство обороны Украины. Об этом стало известно газете Politico. В украинском ведомстве ожидают в ответ на свою просьбу «положительный результат».

Как отмечает издание, традиционно обращения стран с просьбами направить им беспилотники Gray Eagle встречают отказ, поскольку в США существуют строгие нормы на поставки БПЛА. В частности имеющиеся ограничения помешали продаже Gray Eagle и другого разведывательно-ударного БПЛА Reaper партнёрам Вашингтона — Катару и Индонезии.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не стал комментировать возможности поставки Украине подобных беспилотников.

Politico отмечает, что при рассмотрении запроса Украины американскому оборонному ведомству надо будет оценить, насколько военные действительно будут способны использовать такой тип вооружений.

Ранее сообщалось, что новый пакет американской военной помощи Украине помимо прочего включает 72 гаубицы и 121 боевой беспилотник Phoenix Ghost, который был специально разработан для ВСУ. Он обеспечивает потенциал, аналогичный беспилотным системам Switchblade. В Пентагоне заверили, что новые системы потребуют минимальной подготовки военных и этот вопрос сейчас прорабатывается.