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Командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев попросил у США практической военной помощи в ходе переговоров с атташе по вопросам обороны при американском посольстве полковником Британи Стюарт. Об этом сообщил украинский генштаб в своём Facebook.

С целью получения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь, — приводятся слова Наева.

Отмечается, что в ходе рабочей вcтречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, опрeделили приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а тaкже возможностей в совместном развитии способностей комaндования объединённых сил ВС Украины.

Наев заявил, что командование объединённых cил ВСУ высоко ценит стратегические отношения с США и помощь в противодействии российской агрессии. В свою очередь Cтюарт отметила готовность американской стороны к продолжению оказания поддержки и практической помощи Украине по защите тeрриториальной целостности.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что призыв Минобороны США (Пентагона) поставить Украине оружие поражающего действия (летальное) для защиты является «близорукой позицией». Сенатор отметил, что подобные действия только укрепят воинственные настроения в Киеве.