Два основания для компенсаций России Украине назвали в суде ООН Украина попросила суд ООН признать нарушение Россией двух конвенций

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Украина попросила Международный суд ООН признать нарушение Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и расовой дискриминацией, добиваясь на этом основании выплаты компенсаций от Москвы. Такие требования на слушаниях в Гааге озвучила украинский представитель Оксана Золотарева, передает ТАСС.

Киев настаивает на признании судом ООН, что Россия нарушила несколько положений двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Золотарева заявила, что Москва должна понести «международную ответственность», прекратить нарушения, а также выплатить Украине компенсации.

К финансированию терроризма украинская сторона отнесла поддержку Россией ДНР и ЛНР, а применительно к расовой дискриминации заявила о притеснении крымских татар и украинцев.

Соответствующий иск с обвинениями России в нарушении двух конвенций был подан Украиной в суд ООН в январе 2017 года. На слушаниях 12 июня окончательные требования по иску представил Киев, как ожидается, 14 июня свою позицию обозначит уже Москва.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предложил потребовать от Европы деньги на восстановление Каховской ГЭС, если для ее разрушения применялось западное оружие. По его словам, Россия должна требовать компенсаций вне зависимости от готовности Запада выполнить эти требования.