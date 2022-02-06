Украина попросила США разместить под Харьковом комплексы ПВО THAAD

Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения», передаёт ТАСС со ссылкой на диписточник. Ранее США наладили «воздушный мост» с Украиной, по которому идёт передача грузов военного назначения.

Помимо этого, комплексы обеспечат Украине дополнительные возможности в плане разведки. Утверждается, что благодаря входящей в вооружение РЛС Киев сможет отслеживать обстановку над существенной частью России.

Стоит заметить, что Украина неоднократно высказывала просьбы к западным странам о поставках оружия. В частности, Вашингтон и его союзники по НАТО наладили «воздушный мост» со страной в процессе поставок оружия и боеприпасов для предотвращения «российской агрессии». За последние две недели только из США на Украину прибыли восемь самолётов, доставивших в общей сложности 650 тонн военных грузов.