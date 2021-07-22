Украина попросила США продлить санкции по «Северному потоку — 2»

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в открытом письме обратился к Конгрессу США с просьбой продолжить политику санкций, которые бы не допустили достройку газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили на сайте Верховной рады.

Более того, Разумков попросил Конгресс США рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных ограничительных мер против юридических и физических лиц, привлечённых к строительству газопровода. Он считает, что «Северный поток — 2» несёт прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубопровод пройдёт от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. США активно противились строительству объекта, поскольку намеревались продавать в Европу собственный сжиженный природный газ. Также против «Северного потока — 2» выступают Украина и ряд европейских стран.

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал эту сделку «враждебной». Он считает, что документ противоречит духу переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.