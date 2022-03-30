Украина попросила США передать на вооружение войск самолёты Су-25

Украина попросила США передать в качестве военной помощи самолёты-штурмовики российского производства Су-25. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом.

Член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил <...>, что последний список, представленный конгрессу на этой неделе, отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства <...>. В список также вошли боевые самолёты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog, — сообщил телеканал.

По данным СМИ, украинская сторона также заявила о необходимости передачи Киеву разведывательных и ударных БПЛА, тактических радаров и систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Ранее Пентагон не поддержал Польшу в намерении переправить Украине несколько десятков самолётов МиГ-29 производства СССР. Польские власти предложили перевести эти самолёты на американскую авиабазу, чтобы Штаты сами распорядились их судьбой. Однако в Пентагоне заявили, что что передача самолётов Украине может быть расценена в качестве эскалационного шага, что повлечёт за собой «существенную реакцию» РФ, увеличивая шансы на вовлечение НАТО в конфликт.

По аналогичным соображениям США в принципе отказались поставлять Украине боевые самолёты.