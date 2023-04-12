Украина попросила Индию предоставить дополнительные медикаменты

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Министерство иностранных дел Индии

МИД Индии сообщил, что Украина попросила страну о дополнительных медикаментах и медицинском оборудовании. Заявление сделано после визита в Нью-Дели первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, который состоялся в понедельник, 10 апреля, передает РИА Новости. Дипломат встретилась с секретарем Западного управления МИД Индии Санджаем Вермой и государственным министром иностранных дел и культуры Минакши Лекхи. Она рассказала своим собеседникам о сложившейся на территории Украины ситуации.

Помимо обсуждения широкого круга двусторонних и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, она передала письмо президента Зеленского, адресованное премьер-министру Моди. Она также поделилась запросом Украины о дополнительных гуманитарных поставках, включая медикаменты и медицинское оборудование, — сообщает ведомство.

Джапарова также сказала, что для индийских компаний могла бы стать возможностью работа по восстановлению украинской инфраструктуры. В МИД добавили, что следующий раунд переговоров пройдет в Киеве в удобное для обеих сторон время.

С 24 февраля прошлого года по 9 апреля 2023-го на Украине, по данным ООН, пострадали как минимум 14 244 мирных жителя, 8490 погибли. Большинство были ранены или убиты в результате применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, следует из доклада организации.

29 марта премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград продолжает помогать Киеву как может. Глава правительства присутствовала на отправке Украине гуманитарного груза, который включал в себя электроэнергетическое оборудование.