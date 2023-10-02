Украина получит новое оружие: что обещали Зеленскому за «мясные штурмы»

Фото: president.gov.ua

Президента Украины на заседании министров иностранных дел государств – членов ЕС

Киев опять столкнулся с паломничеством на крови. Вслед за министрами обороны Великобритании, Франции и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в город на Днепре слетелись министры иностранных дел Евросоюза. Сам тематический набор визитеров свидетельствует о том, что они вряд ли приезжали уговаривать президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. У всех у них была цель иная. Им надо было на месте прикинуть потребности киевской армии.

Готовимся к затяжной кампании

Напрасно кто-то у нас, начитавшись статеек в западных газетах, надеется на скорую усталость Европы и США от затянувшихся военных действий на Украине. При этом отметим, что США довольно ловко начали перекладывать основную тяжесть поддержки Киева на своих европейских союзников.

И если министры обороны Шэппс и Лекарню оценивали нужду Киева в оружии, то министры иностранных дел во главе с Жозепом Борррелем должны вновь помахать перед носом Киева морковкой в виде членства в ЕС и придать некий высших смысл «мясным штурмам». А главное, посластить пилюлю, выписанную Зеленскому за океаном. Отсюда и ставший уже мемом призыв Аналенны Бербок расширить Евросоюз в пространстве «от Лиссабона до Луганска». Впрочем, Реджеп Тайип Эрдоган может много интересного рассказать киевским властям о процедуре вступления в ЕС, Турцию туда так и не приняли.

Инсайдеры утверждают, что зимой, вне зависимости от того, будет ли объявлена пауза в военных действиях или нет, союзники поскребут по сусекам и поставят Киеву помимо снарядов и дополнительной бронетехники еще и первые истребители-бомбардировщики, а главное, — дополнительные системы ПВО и ПРО. Именно на получении таких «гаджетов» и настаивает Зеленский.

В частности, как утверждают, речь может идти о трех системах Раtriot, а также немецких Iris-T и норвежских комплексах NASAMS, предназначенных для борьбы с динамичными целями на малых и средних высотах. Цель таких поставок — расширить по мере возможности так называемые закрытые зоны. И эта стратегия преследует уже иные цели.

Фото: president.gov.ua Жозеп Боррель

Не чинить, а производить

Вишенкой на торте новых натовских замыслов может стать попытка создать на Украине военные производства, чтобы все необходимое выпускать недалеко от линии фронта. Пока все это выглядит больной фантазией, учитывая ночные посещения украинской глубинки нашими «Калибрами», крылатыми пакетами и, конечно, «Геранями». Но вот немецкий концерн Rheinmetall AG уже собирался построить на Украине свой завод, но пока ограничивается расширением ремонтной базы.

Турки тоже на днях подтвердили свое намерение выделить $100 млн для создания завода на Украине по производству «Байрактаров». Даже чехи готовы наладить на Украине производство стрелкового вооружения. Но пока планы эти на уровне благих намерений, хотя украинцы и намекали на возможность подземного размещения.

Однако сам факт обсуждения возможности перенесения военного производства свидетельствует прежде всего об одном: натовцы действительно делают ставку на затяжную войну, цель которой не победа украинского воинства, а максимально возможное истощение России.

Задумаются ли в Киеве

Видимо, новые вводные, которые транслируют натовские министры обороны и иностранных дел, вводят в ступор даже известных украинских «ястребов». В частности, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов выразил недоумение по поводу неясных планов западных коллег. Мол, заезжие министры вновь продемонстрировали готовность поддерживать Украину «до перемоги», а в чем же, по их мнению, такая перемога должна заключаться, не говорят.

Но массовые визиты европейских министров в Киев лишний раз демонстрируют готовность Запада поддерживать пожар на юге Украины хоть до 2025 года. Или дольше.

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