Украина получила от США восьмую партию военной помощи весом 86 тонн

Восьмой самолёт с 86 тоннами боеприпасов прибыл в аэропорт Киева из Соединённых Штатов 5 февраля, заявил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что всего в 2022 году США отправили Украине более 650 тонн оборонного снаряжения.

Восьмая птица прилетела в Киев. Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших вооружённых сил составляет 86 тонн. С 22 января 2022 года наши партнёры из США отправили на Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения, — пояснил глава ведомства.

Ранее стало известно, что США направят Украине военную помощь, включающую боеприпасы, стрелковое оружие и противотанковые средства. Эти грузы доставят 45 авиарейсами. Источник в украинском Минобороны пояснил, что решение о военной поддержке Киева могут принять несколько европейских государств.

В ведомстве отметили, что правительства прибалтийских государств и Польша решили предоставить Украине материально-техническую помощь в течение этого года. По данным источника, возможность направить военную технику также рассматривают власти Албании, Нидерландов, ФРГ и Чехии.

На данный момент специалисты Минобороны и Вооружённых сил Украины выявляют потребности и изучают предложения государств-партнёров.