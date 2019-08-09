https://static.news.ru/photo/9d8d0de0-bab4-11e9-b454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Для участия в «возобновлении государственного суверенитета» на неподконтрольных властям территориях Донбасса спецподготовку прошли примерно 800 украинских полицейских. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полицейские во время тренировки «выучили международные практики миротворческих миссий», а тренировки проходили с участием спасательной и пограничной служб Украины, передаёт ТАСС .

Тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возвращения бизнеса, — пояснили в полиции Украины.

Нацполиция также определила средства, необходимые для службы на «деоккупированных территориях» в первый год после освобождения. Ведомство планирует создать в Донбассе 16 отделов и отделений полиции, а также обеспечить безопасность граждан.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин рассказал о «войне с Москвой» из-за Крыма. При этом он выразил сомнение в том, что Украина «воюет в Донбассе с российской армией», добавив, что ни в одном отчёте Генштаба нет точной информации о противнике, поэтому вполне возможно, что Киев борется на востоке страны с собственными гражданами.