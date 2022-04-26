Украина подделывала данные о «нарушениях» ДНР и ЛНР Минских соглашений РИА Новости: Киев подделывал данные о «нарушениях» ДНР и ЛНР Минских соглашений

Киевские власти направляли в миссию ОБСЕ сфабрикованные доклады с данными о «нарушениях» ДНР и ЛНР Минских соглашений, сообщает РИА Новости. Отчёты для руководства страны готовили украинские разведчики со ссылкой на несуществующие видеоролики в YouTube. Отмечается, что украинские власти таким образом дискредитировали республики Донбасса в глазах Запада.

Сфабрикованные документы использовались затем для дискредитации республик Донбасса в глазах Запада, для обоснования украинских докладов мониторинговой миссии ОБСЕ, — сообщил агентству сотрудник российских силовых структур.

В качестве доказательства приводится электронная переписка начальника второго управления пятого департамента Службы внешней разведки Украины полковника Вощана, который отдал распоряжение «найти» документальное подтверждение нарушений со стороны ДНР и ЛНР.

В мире существует реальная опасность начала третьей мировой войны, заявил ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Дипломат отметил, что эту опасность нельзя недооценивать. Он добавил, что в отличие от ситуации с карибским кризисом, у Москвы и Вашингтона нет каналов для связи, которым бы доверяли обе страны. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что ни одна из сторон не стремится к созданию такого канала.