Украина выйдет из соглашения СНГ об увековечении памяти о Победе

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин Украины внёс на рассмотрение в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте Рады.

Как стало известно, данный законопроект уже отдали на рассмотрение руководству парламента. Однако ознакомиться с его полным текстом на данный момент не возможно, он не опубликован.

В тексте соглашения СНГ прописано, что его участники проводят мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, обустройству и поддержанию воинских захоронений и памятников. Также они обязаны организовывать «освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».

В 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, согласно которому предполагался демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, которые связаны с советской историей.

Депутаты Киевской рады ранее предложили демонтировать 60 памятников и мемориальных досок, имеющих отношение к России и СССР. В список попали памятники поэту Александру Пушкину, писателю Михаилу Булгакову, генералу Николаю Ватутину, а также героям фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимирову Шарапову.

Похожие явления происходят и в других городах Украины. В Харькове снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. После демонтажа на его место была нанесена надпись «Слава Украине», а сам памятник отвезли на место, напоминающее свалку. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело.