Украина переврала слова Байдена о членстве в НАТО

https://static.news.ru/photo/d130b152-8f73-11eb-a3dd-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 7 июня поговорили по телефону, однако по вопросу членства Киева в НАТО на сайтах Белого дома и администрации Зеленского вышли разные релизы. Как пишет издание Axios, команда украинского лидера исказила слова Байдена на этот счёт.

В частности, в релизе, опубликованном в Киеве, было сказано, что лидер США Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий относительно членства в Североатлантическом альянсе. Однако Байден этого не говорил, уточнили в Белом доме.

Украина неверно передала заявление и исправила запись, — сообщил представитель Совета национальной безопасности США изданию.

Теперь на сайте Зеленского сказано, что это он, а не Байден сказал о важности членства страны в НАТО. В США при этом отказались комментировать идею передачи в этом году Украине плана действий.

Украинская общественность всерьёз обсуждает провокации со стороны России после того, как «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию. Как заявил ранее украинский журналист Виталий Портников, ожидать можно как подрыва трубы на территории Украины сотрудниками ФСБ, так и «поломок» в России.