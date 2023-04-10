Украина пересмотрела планы по СВО после утечки документов Пентагона CNN: Украина пересмотрела военные планы после утечки секретных документов Пентагона

Фото: Министерства обороны Украины

Власти Украины пересмотрели планы по ведению боевых действий с Россией после утечки секретных данных Пентагона о ВСУ, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту страны Владимиру Зеленскому. По его словам, Киев уже скорректировал несколько важных решений по военным действиям. О каких конкретно изменениях идет речь, он не уточнил.

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки информации, — говорится в публикации.

По мнению другого источника издания из разведывательного альянса «Пять глаз», утечка военной информации об Украине усложнит положение ВСУ на поле боя. В частности, он упомянул документ Пентагона под названием «Россия — Украина: битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года», отметив, что достичь выгоды Киеву будет еще труднее.

В США тем временем проверяют подлинность этих документов.

7 апреля сообщалось, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта.

Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможность утечки более чем сотни различных документов.