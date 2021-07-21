Украина перебросила войска к границе России

Украинские военные провели учения вблизи российской границы в Крыму с использованием ЗРК «Бук». Об этом говорится на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Отмечается, что в рамках мероприятий украинские военные тренировали отражение авиационного удара противника. В учениях приняло участие не менее трёх ЗРК «Бук».

Военные учения Украины на границе с Крымом проходят регулярно. Так, самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze состоялись в Чёрном море с 28 июня по 10 июля. В них приняли участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них украинские. Также к учениям привлекли десятки кораблей, самолётов и спецназ. По словам командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, все задачи были выполнены в полном объёме.

Ранее Минобороны Украины, вероятно из-за халатности, допустило утечку личных данных десятков военнослужащих НАТО. К произошедшему, по неподтверждённым данным, причастны военные из главного штаба ВСУ.