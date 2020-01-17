https://static.news.ru/photo/6c9c594e-3993-11ea-9402-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Украинская компания SkyUp Airlines отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытия полётов над Ираном и Ираком. Рейсы приостановлены с 1 февраля.

Как сообщила авиакомпания, приостановлены рейсы из Запорожья, Львова, Харькова.

Это связано с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Исламской Республики Иран и Республики Ирак, введенной Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года, — говорится в сообщении.

Необходимость облетать территории Ирака и Ирана вызвала увеличение продолжительности полётов, а также делать остановку в пути для дозаправки. Теперь самолёты компании летают через Египет и Саудовскую Аравию, дозаправка делается в Анталии. Это увеличивает время полётов на три часа, то провоцирует изменения в расписании других рейсов прилёта.

Авиакомпания обещает, что, как только запрет будет снят, появится возможность вернуться к выполнению обычных рейсов. Все пассажиры, купившие билеты на рейс в Шарджу, получат возмещение стоимости билетов.

Относительно рейсов SkyUp в Шри-Ланку авиакомпания обещает продолжить их, но с промежуточной посадкой в Анталии на обратном пути.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео в пятницу, 10 января, прокомментировал крушение украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране. По его словам, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.