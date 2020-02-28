https://static.news.ru/photo/51963342-5a9d-11ea-afad-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на территории страны 9 мая не будет праздноваться День Победы.

Такова позиция руководства, сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».

Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование, — отметил дипломат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Генштаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуантром. Он пригасил военных из Франции на парад в честь Дня Победы в Москву. Лекуантр ответил, что передаст эту информацию президенту страны Эммануэлю Макрону.