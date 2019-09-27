Американский стратегический советник по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер передал украинской стороне документы, которые позволяют ремонтировать вертолёты семейства «Ми» для зарубежных заказчиков. Такой шаг может иметь долгосрочные стратегические последствия. Командование Североатлантического альянса неоднократно говорило о необходимости сократить зависимость ряда стран от российской-советской техники, которая нуждалась в модернизации. Вероятно, теперь её ремонтом займётся украинская сторона, что снимет часть политических вопросов.

О том, что Украина получила соответствующие сертификаты, сообщил глава украинского оборонного ведомства Андрей Загороднюк. В Facebook министр уточнил, что речь идёт преимущественно о ремонте вертолётов семейства «Ми».

США готовы и дальше поддерживать Украину на пути реформ в сфере обороны и безопасности. В этом я убедился лично во время встречи со стратегическим советником США господином Дональдом Винтером.

Мы провели плодотворную беседу о реформе системы закупок и достижении прозрачности этого процесса, — сказал Загороднюк.

По его словам, важно сделать так, чтобы во время закупок была обеспечена защита от какой бы то ни было коррупционной составляющей.

Андрей Загороднюк Андрій Загороднюк/facebook.com

Такому решению предшествовала передача сертификатов соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120 авиаремзаводу «Авиакон». Это произошло в июле 2016 года. Входящий в состав «Укроборонпрома» с 2011 года «Авиакон», как известно, обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолётов семейства «Ми» всех типов. Так, на авиаремзаводе починяют и восстанавливают лёгкие многоцелевые вертолёты Ми-2, боевые вертолёты Ми-24, многоцелевые Ми-26, Ми-8/Ми-17 и другую технику. Ещё в 2018 году сообщалось, что украинская сторона выиграла тендер на $40 млн на ремонт и модернизацию 17-ти вертолётов Ми-17 — для одного из членов НАТО, Турции. Машины предназначались для турецкой жандармерии.

Получение Украиной соответствующих сертификатов ставит вопрос о правах на «Ми», которая имеет Россия. Западные столицы неоднократно выражали желание снизить зависимость своих партнёров не только от российского вертолётного парка, но и от специалистов, которые обычно занимаются модернизацией. В 2018 году лидеры государств — членов НАТО приняли обязательство снизить зависимость военного блока от оружия и техники советского и российского производства.

Мы привержены работе по целесообразному решению проблемы существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения посредством усилий государств и многонационального сотрудничества, — говорится в декларации альянса по итогам саммита 2018 года в Брюсселе.

Проблема заключается в том, что армии восточноевропейских государств продолжают оставаться оснащёнными преимущественно советским оружием, образцов 1960-х — 1980-х годов. Впрочем, некоторые виды этой техники — танки, самолёты и вертолёты — многократно проходили модернизацию. Безусловно, качественных оценок «прайса» полного перехода восточноевропейских армий на стандарты НАТО нет, однако аналитики сходятся во мнении, что речь идёт о миллионах, если не триллионах долларов. Причём, оплачивать переход пришлось бы странам самим — из собственного кармана.

armed_forces_ua/instagram.com

Впрочем, дистанция с оборонным и разведывательным секторами России создаётся и благодаря действию односторонних экстратерриториальных санкций США. В 2017 году президент Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), в котором содержатся дополнительные ограничительные меры против отношении России, Ирана и Северной Кореи. Закон в том числе предусматривает применение американских санкций против третьих стран, которые партнёрствуют с РФ в оборонной сфере. На этом фоне первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выражал опасения «относительно возможного выдавливания АО „Вертолёты России“ с корейского рынка под действием антироссийских санкций США». Южанами эксплуатируется 60 вертолётов российского производства — Ка-32 (57) и Ми-172 (3), что составляет примерно 26% парка гражданской вертолётной техники в республике.

Однако Республика Корея — всего лишь один из примеров. Отказаться от российских-советских вертолётов, может быть, пока — в силу финансовых причин — нельзя, но сократить контакты с ремонтными и обслуживающими эту технику структурами — можно. Не исключено, что сертификаты, переданные украинской стороной, рассчитаны как раз на это.