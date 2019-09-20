https://static.news.ru/photo/ce9db99c-dc52-11e9-aeb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Представители Погранично-таможенной службы США помогут украинским пограничникам в апробации новой модели охраны границы на одном из участков. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут представители Погранично-таможенной службы США, — цитирует его « Интерфакс-Украина ».

Дейнеко с делегацией офицеров Госпогранслужбы Украины в настоящее время находятся с рабочим визитом в США. Они уже изучили особенности работы американской погранслужбы на одном из сложнейших её участков — границе с Мексикой.

Как писал News.ru, взрыв прогремел в Волчанском районе Харьковской области, где наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией. Разрыв неустановленного взрывного устройства произошёл во время отдыха и разогрева пищи. Один из военных получил ранение в шею. Ему оказали первую помощь, а после госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, 35-летний инспектор погранслужбы скончался по дороге в больницу.