https://static.news.ru/photo/83e21376-36f7-11ea-a631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine/facebook.com

Украина осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти прилагают усилия для борьбы с их проявлениями. Так МИД страны ответил внешнеполитическому ведомству Израиля, упрекнувшему Киев в прославлении ответственных за убийства евреев.

Важными направлениями государственной политики остаются сохранение исторической памяти о трагедии холокоста на Украине и восстановление исторической справедливости. А дискуссии в этой области должны вестись на уровне историков и экспертов, а вовсе не политиков, — говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве Израиля 13 января заявили, что власти Украины прославляют ответственных за убийства евреев. В министерстве подчеркнули, что память о холокосте и борьба с антисемитизмом не может быть внутренней проблемой страны.

Ранее NEWS.ru писал, что посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви прокомментировал заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца о том, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери». По его словам, министр высказал личное мнение. Эта тема сильно затрагивает Каца, потому что его родители пережили холокост.