Украина официально запросила у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации её АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Украины список оборудования, необходимого для безопасной и надёжной эксплуатации её ядерных объектов, об этом сообщил генеральный директор ведомства Рафаэль Мариано Гросси. Киев попросил различные приборы для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы, говорится в сообщении МАГАТЭ.

МАГАТЭ обладает техническими знаниями, необходимыми для поддержки Украины в обеспечении безопасности и сохранности её ядерных объектов. <...> Потребности велики, и я очень благодарен за значительную поддержку, которую наши государства-члены уже указали, что они предоставят Украине, — заявил Гросси.

В сообщении говорится о 15 действующих реакторах на четырёх атомных электростанциях. Киев заявил, что семь из них подключены к сети, два из них находятся на контролируемой РФ Запорожской АЭС, ещё два — на Ровенской АЭС, два — на Южно-Украинской АЭС и один — на Хмельницкой АЭС. Отмечается, что восемь других реакторов закрыты для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что агентство не получило разрешения Киева посетить ЧАЭС. По словам Гросси, Киев утверждает, что «процесс разминирования в зоне отчуждения ещё не завершён».