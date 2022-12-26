Украина официально выступит с предложением исключить Россию из Совбеза ООН Кулеба заявил о намерении Киева выступить с официальных предложением об исключении России из Совбеза ООН

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Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.

Мы официально выступим с такой позицией. <...> У нас вопрос очень простой — а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и находиться в ООН вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет, — сказал украинский министр.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за разработку механизма приостановки членства России в Совете Безопасности ООН. Он признал, что на данный момент это невозможно, поскольку такая инициатива приведет в тупик концепт безопасности международной организации. Он также обвинил Россию в нарушении международного права.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в середине декабря также заявила о желании США добиться исключения России из числа постоянных членов Совбеза ООН, однако Вашингтон не имеет такой возможности, отметила она. Жан-Пьер добавила, что действовать против Москвы Соединенные Штаты будет другими способами. Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова спикера Белого дома, заявив, что если бы у США действительно была бы такая возможность, они бы уже давно приступили к этому. Дипломат добавила, что американцы немедленно бы приступили к захвату всей нефти и газа, всего золота и алмазов, если бы Вашингтону это было бы по силам.