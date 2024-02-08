Украина объявила войну с русскими святыми — начали с Александра Невского

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) постановил исключить из церковного календаря день памяти светлого благоверного князя Александра Невского. Теперь верующим запрещено молиться за него и обращать свои молитвы к нему. А вместо Невского в этот день в церковный календарь отныне вписан другой Александр, христианский деятель V века. Такой вот тонкий трюк вероотступников. Какая разница, какой там Александр?

Иными словами, разрушив все памятники, связанные с общей с Россией историей, сорвав все памятные доски в честь родившихся в Киеве русских писателей, выбросив из библиотек книги на русском языке, переписыватели истории и промыватели мозгов принялись за духовные начала.

Украинская бесовщина

Выражение «ничего святого» парадоксально стопроцентно относится к нынешней автокефальной украинской церкви. Какая еще церковь могла бы допустить разорение древнейшей святыни — Киево-Печерской лавры, вывоз ценнейших и древнейших святых икон византийского письма в Париж, где они осели в хранилищах Лувра? А чего стоили рождественские песнопения в честь некоего пса Патрона, которого еще и изобразили на иконе. Бесовское святотатство давно стало нормой. И скорее вызывает удивление, что только сейчас загребущие руки новых самостийщиков в рясах дотянулись до светлого лика Невского.

Почему Невский стал целью № 1 — понятно. Крупнейший полководец и государственный деятель, он сманеврировал во вражеском окружении, выбрав впервые в нашей истории поворот на Восток. Избавил «залесную Русь» от постоянных разорительных набегов, сохранил управляемость, сделал важный шаг к дальнейшему объединению и формированию национальной идентичности.

А главное — он исторический укор Украине, на нынешних землях которой не нашлось фигуры такого масштаба. А потому Южная Русь долго стонала под тяжестью ордынских набегов, Киев столетие пребывал в руинах, центральная часть страны просто обезлюдела и была заселена тюрками. И в конце концов вся эта территория было поглощена Литвой.

Так что нынешним церковным политикам Незалежной, мягко говоря, не за что Александра Ярославовича любить. Другое дело, что, создав такой прецедент, они в прямом смысле открыли ящик Пандоры.

Куда девать княгиню Ольгу

Действительно, вот равноапостольная княгиня Ольга. Первой из русских правителей приняла христианство. Причем приняла в Константинополе при личном участии императора. Но вот незадача, родилась-то она в небольшой деревне в 12 км от Пскова.

То есть никакого отношения к «древним украм» не имела. И своим приходом с мужем Игорем и вещим Олегом в Киев компрометирует местных историков с их сногсшибательными открытиями о «древней укрской цивилизации». А ведь еще велела прямо в ладье спалить верхушку «коренных» — древлян. Нет ли в этом эпизоде первой войны против Украины, которая, между нами говоря, появится лет через четыреста?

А святой Владимир-креститель? Опять же пришел из Новгорода, убил брата своего Ярополка и фактически захватил Киев. А ведь это прямой акт агрессии. И Ярослав Владимирович прошел по тому же сценарию.

Словом, у корректоров церковной истории еще непочатый край работы. И отказ от почитания Александра Невского — это только начало.

Месть униатов

Возвращаясь к фигуре Александра Невского, нельзя не отметить, что он еще и отстоял православную веру, которую сейчас на Украине просто профанируют. Ведь римский первосвященник одновременно обратился к Александру Невскому и карпатскому князю Даниилу Галицкому с предложением перейти в католичество. И в качестве бонуса папа обещал помощь Европы в борьбе с татаро-монголами.

Невский с порога отмел такую сделку, а Даниил со временем согласился принять от Рима королевскую корону, сделав шаг навстречу униатству. Говорят, именно униаты составляли костяк последнего Майдана. А где постоянное предательство веры и идеалов, там нет места для Невского.

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