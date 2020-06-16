Украина объявила в розыск Стрелкова-Гиркина

https://static.news.ru/photo/71ce05aa-afe2-11ea-9ec4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Гиркин Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего донбасского полевого командира Игоря Гиркина (Стрелкова) в «нарушении законов и обычаев войны» и объявил в розыск экс-министра обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

По версии генпрокуратуры, по приказу российского гражданина Гиркина в апреле 2014 года похищали, пытали и убивали проукраински настроенных жителей Донецкой области.

Боевики умышленно лишили жизни по меньшей мере трёх человек, которых незаконно удерживали и пытали, — цитирует заявление ведомства «Интерфакс-Украина».

Суд согласовал задержание Гиркина.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Как писал NEWS.ru, спустя несколько лет после начала конфликта на юго-востоке Украины Гиркин-Стрелков заявил, что «нажал спусковой крючок войны» — группа вооружённых людей под его командованием заняла администрацию города Славянска весной 2014-го.

Гиркин проходит одним из обвиняемых по делу о сбитом малазийском боинге как руководитель сил ополченцев в районе Донецка.