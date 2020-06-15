Украина объявила об инвентаризации ДНР и ЛНР

https://static.news.ru/photo/448bf0e6-af5d-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украина заявила о необходимости восстановления закона на территориях ДНР и ЛНР и в связи с этим их инвентаризации. Пересчёт частного и государственного имущества, по мнению Киева, необходим для налогообложения и его расчётов в рамках украинского правового поля.

Речь об инвентаризации Донбасса завела украинская делегация на заседании Трёхсторонней контактной группы. Киев намерен пересчитать все предприятия и отделения банковских учреждений, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинская сторона настаивает также на действии своих операторов мобильной связи на указанных территориях в качестве удовлетворения гуманитарных потребностей. Ко всему этому Киев предложил провести внеочередное заседание гуманитарной группы по вопросам взаимного освобождения пленных, на что представитель ОБСЕ отреагировал положительно.

Представитель ЛНР Ольга Кобцева в ответ на это предложение заявила, что Украина проигнорировала заседание гуманитарной подгруппы по урегулированию конфликта в Донбассе. Хотя представителей Донбасса волновали вопросы о пропуске людей через линию разграничения для получения пенсионных и социальных выплат на Украине.

ДНР обвинила Киева в срыве дискуссии по организации гуманитарных коридоров через КПП. Всё, что смогли по этому поводу озвучить в Киеве, так это провести «внеочередное заседание» группы по гуманитарным вопросам, говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Киев до заседания комиссии заявил об открытии с 10 июня КПП на линии разграничения в одностороннем порядке. В ДНР этот шаг назвали провокацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина считает Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически никчёмными, заявил вице-премьер Алексей Резников. Однако Киев, по его словам, заинтересован в Минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.