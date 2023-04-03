Украина объявила о новых планах «деоккупации» Крыма: почему они обречены Киев не теряет надежды получить права на Крым

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план «деоккупации» Крыма. Он состоит из 12 пунктов и, по словам Данилова, пока является примерным. Что известно об идее секретаря СНБО, почему российские власти считают ее обреченной на провал и как еще Киев надеется получить контроль над Крымом — в материале NEWS.ru.

Что за план «деоккупации» Крыма предложил Данилов

Одним из главным пунктов своего плана секретарь СНБО считает попытку уничтожения Крымского моста. По его мнению, Украине это следует сделать «в рамках программы возмещения убытков».

«Снос Крымского моста — очередной шаг, за ним идет введение программы „детоксикации“ от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны», — написал Данилов.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Крымский мост

Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией. Кроме того, секретарь СНБО выступил за люстрацию, «которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией», и за переименование Севастополя в «объект № 6», а «позже, к примеру, в Ахтиар». По словам Данилова, это «уничтожит существующие исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы».

Журналистов и «всяких экспертов, подстрекавших действовать против Украины», он призвал судить.

Как на план Данилова отреагировали в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев иронично прокомментировал идеи Киева переименовать город. Он отметил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из «палаты номер шесть».

«Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», — сказал Развожаев.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план по «деоккупации» Крыма. Он считает, что на подобные заявления просто не нужно тратить время, а сам Данилов является выходцем из криминальных структур и непрофессионалом.

«Политики такого рода, как Данилов, испытывают традиционные жанровые сложности, так как каждое следующее заявление, если ты уж стал на тропу бреда и оголтелой лжи, должно звучать все более радикальным и одиозным, чтобы тебя читали или видели в заголовках», — подчеркнул Бобков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что ответили на идею «деоккупировать» Крым в Совфеде и Госдуме

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал Данилова иудой в ответ на предложение переименовать Севастополь. Комментируя его идею, сенатор от Крыма отметил, что политики больше всего ненавидят тех, кого они предают.

«Данилов предал свою мать, оставив ее на территории ЛНР или ДНР. Он предал свою национальность — он по национальности русский. Предал свою родину, а его родина — Донбасс. Из него получился предатель высокого уровня, поэтому он собирается Севастополь переименовать. Я думаю, что его жизнь тоже переименует, и он просто станет иудой», — считает Цеков.

План Данилова также прокомментировали в Госдуме. Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что идеи секретаря СНБО нужно воспринимать как «данные анамнеза в психиатрии». Парламентарий подчеркнул, что Данилов и другие представители украинской власти «недостойны даже в своих глупых заявлениях касаться города русской славы».

«Это идиотское заявление сделано с целью собрать одобрение среди русофобской аудитории, оголтелых фанатиков, которые нетерпимы к истории и являются приверженцами фальшивых западных ценностей, сносят памятники, воюют с религией и являются, по сути, глубоко потерянным поколением», — заявил Белик.

Как еще Украина хочет забрать Крым

Обнародованию плана Данилова предшествовало заявление главы МВД Украины Игоря Клименко. 31 марта он сообщил о создании ведомством «Гвардии наступления», задачей которой, по его словам, является ведение наступательных боевых действий в Крыму и Донбассе. Руководитель силовой структуры добавил, что МВД сформировало восемь бригад.

Фото: МО Украины

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что эти бригады получат западное оружие, в том числе колесную и гусеничную бронетехнику. По его мнению, в «Гвардию» будут также вступать украинские пограничники, а общая численность восьми бригад может составить порядка 24 тысяч бойцов.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что сформированную на Украине «Гвардию наступления» ожидает печальная участь. По словам парламентария, любая попытка наступления со стороны ВСУ обернется самоубийством. Он объяснил это тем, что на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны.

Шеремет подчеркнул, что попытки прорыва с украинской стороны будут купированы и обернутся для ВСУ огромными потерями. Это приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства, заключил депутат.