Украина объяснилась за сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

https://static.news.ru/photo/b83774f2-1fa6-11eb-82d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Власти Украины были вынуждены объяснить своё сравнение востока Украины с «раковой опухолью». Вице-премьер, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников пояснил, что имел в виду экономическую ситуацию в регионе, а вовсе не людей, которые там живут.

Странный эпитет для Донбасса Резников подобрал, давая интервью 5 каналу, назвав территории ЛНР и ДНР «ментально больными». Развивая тему, вице-премьер отметил, что для лечения «опухоли» есть такие методы, как «резекция и полная ампутация», но лично он выступает «за терапию».

Позже Резников согласился, что это были «плохие, жёсткие» слова, но к жителям указанных территорий они никак не относились.

Я имею в виду экономическое разрушение тех территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду... Я имею в виду, что нужно говорить правду. Если есть у нас сложная ситуация, которая предусматривает постановку диагноза для того, чтобы понимать, что мы «лечим», — заявил представитель власти в эфире телеканала «Украина 24», допустив, что он позволил себе «достаточно резкое» высказывание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская власть разработала план действий относительно Донбасса. Документ обсудят во время следующих переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в регионе 10 ноября 2020 года, заявил советник главы делегации от Киева Леонида Кравчука, а также советник самой делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.