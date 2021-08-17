Украина обвинила Россию в размещении ядерного оружия в Крыму

Украинское издание «День» утверждает, что Россия разместила в Крыму оружие массового уничтожения.

По словам журналистов, на Западе существуют методы для определения наличия ядерного оружия. В издании оправдывают своё прямое обвинение тем, что само руководство России никогда не исключало появления в Крыму ядерных боеголовок. «День» видит в этом угрозу международной стабильности и безопасности Украины.

Слухи о ядерном оружии в Крыму появились ещё в 2018 году, когда экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Москва могла разместить на полуострове свой ядерный арсенал. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс призвал прекратить спекуляции на эту тему. Он подчеркнул, что Киев не заинтересован в усилении безопасности полуострова, поэтому распространяет различные слухи.

Ранее первый президент страны Леонид Кравчук рассказал, почему власти Украины отказались от ядерного оружия. Он пояснил, что Киев не мог сохранить ядерные арсеналы и отказаться от подписания Будапештского меморандума, поскольку у боеголовок истёк срок использования: с декабря 1994 года — тогда был подписан Будапештский меморандум — они могли эксплуатироваться не более трёх лет. Кравчук подчеркнул, что в этом случае власти оказались бы «заложниками ядерного оружия».