Украина обвинила Россию в незаинтересованности в «нормандском формате»

Россия своими действиями просто добивает «нормандский формат» и показывает незаинтересованность в его развитии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, говоря о публикации со стороны МИД РФ дипломатической переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководителями внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Он добавил, что так РФ подрывает остатки доверия к себе, передаёт РИА Новости.

Знаете, хочется саркастично пошутить и потроллить, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. Но и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе, — сказал Кулеба.

Он добавил, что поговорил с коллегами из Франции и Германии и договорился начать с ними работу над привлечением России к переговорному процессу по Донбассу.

Ранее МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В ведомстве заявили, что это сделано для того, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно «нормандской» встречи министров. В МИД добавили, что позиция РФ, а также её роль в урегулировании ситуации в Донбассе и подходы к проведению министерской встречи в «нормандском формате» часто искажаются.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).