Украина обвинила Россию в краже имени Сергея Королева и «всей истории»

Фото: wikipedia.org

Сергей Королёв

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале заявил о том, что советский ученый Сергей Королев был именно украинским специалистом и сообщил о попытках «украсть» историю страны. Свой текст Ермак приурочил ко дню рождения создателя советской космонавтики.

Сегодня день рождения украинского инженера Сергея Королева. Гений ракетостроения, он осуществил мечту человечества о космосе. Выдающийся человек, — написал глава офиса.

Он также добавил, что «болотные всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не выйдет».

Власти Украины ранее уже использовали имя Королева в контексте борьбы с советским прошлым. В частности, еще в 2021 году там запретили детскую книгу, в иллюстрации которой на первом космическом спутнике установлен флаг РФ. Также особое возмущение на Украине вызвал «созданный украинцем Сергеем Королёвым первый искусственный спутник Земли», украшенный символикой РФ. По мнению экспертов, это «вводит детей в заблуждение и приписывает государству-агрессору чужие заслуги».