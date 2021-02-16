Украина обвинила ДНР и ЛНР в захвате «лишних» километров территории

https://static.news.ru/photo/1e40fd60-7072-11eb-a245-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Территория самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должна быть меньше на 1,4 тысячи квадратных километров, согласно Минским соглашениям. Об этом заявил представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием ОРДЛО (на Украине так официально обозначают ЛНР и ДНР. — NEWS.ru), — цитирует «Лента.ру» Гармаша.

Он добавил, что присвоение ДНР и ЛНР «лишних» территорий — основополагающий вопрос в переговорном процессе, который создаёт неясности в понимании сфер влияния.

Но и здесь мы не получаем чёткого ответа. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать, — отметил Гармаш.

Как писал NEWS.ru, Киев не может выполнять Минские соглашения в том формате, в котором они прописаны на текущий день. Об этом заявил министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он уточнил, что страна в любом случае не может отказаться от взятых на себя обязательств, прописанных в документе, однако и выполнить их также не может. Кроме того, в Киеве не считают этот документ ни законом, ни международным договором. При этом политик уточнил, что Минские соглашения всё ещё остаются той самой возможностью урегулировать конфликт в Донбассе. Речь, по его словам, идёт об очерёдности проведения местных выборов в Донбассе и о передаче контроля на границе Украины и России.