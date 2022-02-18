Украина обстреляла из миномёта Донбасс

ВСУ провели миномётный обстрел по посёлку Зайцево на окраине Горловки. По населённому пункту выпустили семь снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел вёлся 120 мм минами.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 23:32 — населённый пункт Зайцево (северное) — Зайцево (южное): выпущено семь мин калибром 120 мм, — говорится в сообщении.

Об обстрелах сообщили и в ЛНР, но там не уточнили журналистам масштаб поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что происходящее на востоке Украины является геноцидом. Она выразила своё недовольство тем, что Запад продолжает отрицать ситуацию в Донбассе. Руководство в Киеве называет население региона «особями» и предлагает им уехать из страны, напомнила дипломат. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Она призвала не реагировать на сообщения западных СМИ о том, что на востоке Украины «только сейчас что-то начало происходить». «Там кладбища детские в центре Европы появились не за два месяца», — отметила официальный представитель МИД РФ.