Украина обстреляла Горловку и Донецк снарядами НАТО

Фото: Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского образца, передает РИА Новости со ссылкой на данные Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Три снаряда калибра 155 миллиметров запустили по Донецку, еще шесть снарядов того же калибра — по Горловке.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) по направлению: 20:22 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 22:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено 6 снарядов калибра 155 миллиметров, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Васильевка Запорожской области в ночь на 1 января. Он подчеркнул, что удар по жилым домам был нанесен из реактивных систем залпового огня HIMARS. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 2 января украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Климовский район. По его словам, в результате атаки поврежден объект энергоснабжения. Пострадавших нет. Позднее пожар был локализован.