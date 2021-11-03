Украина обиделась на Литву за выгодные закупки электроэнергии из России

Украинские власти обиделись на «литовских друзей» за то, то они закупают электроэнергию из России, хотя сами раньше призывали украинцев не делать этого. Литва получает ресурс по весьма выгодной цене, упрекнул власти прибалтийской республики депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своём Telegram-канале.

Он напомнил , что в марте президент Литвы Гитанас Науседа при выступлении в раде призвал украинцев не покупать электроэнергию у России и Белоруссии. И этим сорвал «бешеные аплодисменты» благодарных слушателей. Однако сам он поступил по-другому.

Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и её дальнейшей конкурентоспособности, — саркастически заметил парламентарий.

Для Литвы, по словам Бужанского, конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составляет €11 за мегаватт-час, а для Украины — €100. На 6 ноября Литва получила 499 мегаватт из Калининграда, а Украина — «несчастные» 5 мегаватт из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране. Отключать электричество начнут с 17 ноября на десять часов через день.