На Украине сообщили, что россиянам призывного возраста запретили въезд

Украина временно закрыла въезд для россиян призывного возраста, сообщил в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. По его словам, ограничения введены неофициально и будут действовать «как минимум до конца военных манёвров ВС РФ вблизи границ Украины».

Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально на неопределённый срок, как минимум до конца военных манёвров ВС РФ вблизи границ Украины, — написал он.

Бутусов отметил, что такое решение принято, чтобы избежать провокаций.

Ранее сообщалось, что РФ не предоставила ответа на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. В связи с этим, как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев запросил о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов. Известно, что она состоится 15 февраля.

США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно эвакуироваться из столицы. На это дипломатам дали 24–48 часов. Кроме этого, ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. В числе выпустивших предупреждения стран значатся США, Великобритания, Германия, Австралия и другие страны.