Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter заявила, что в США нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины. Так политик ответила на слова президента Владимира Зеленского о том, что США придется отправить своих детей на Украину. Она добавила, что страна не является членом НАТО, поэтому она не представляет, почему американцы должны защищать Зеленского.
Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы, — написала Грин.
Она прикрепила к своему посту видеозапись выступления украинского лидера. Подписчики конгрессвумен предложили отправить самого Зеленского на фронт, чтобы прекратить этот конфликт.
Зеленскому «плевать на всех», поскольку ему важно, чтобы боевые действия продолжались, так в разговоре с NEWS.ru. сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее прокомментировал призыв украинского лидера к «дочерям и сыновьям» США погибать на СВО. По мнению политика, глава страны будто сошел с ума или участвует в большой азартной игре, не осознавая, что победить РФ в этом противостоянии нельзя.