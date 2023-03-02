«Украина не в НАТО»: в США отказались защищать Зеленского Конгрессвумен Грин: ни один родитель в США не хочет, чтобы его дети умирали ради Украины

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter заявила, что в США нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины. Так политик ответила на слова президента Владимира Зеленского о том, что США придется отправить своих детей на Украину. Она добавила, что страна не является членом НАТО, поэтому она не представляет, почему американцы должны защищать Зеленского.

Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы, — написала Грин.

Она прикрепила к своему посту видеозапись выступления украинского лидера. Подписчики конгрессвумен предложили отправить самого Зеленского на фронт, чтобы прекратить этот конфликт.

Зеленскому «плевать на всех», поскольку ему важно, чтобы боевые действия продолжались, так в разговоре с NEWS.ru. сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее прокомментировал призыв украинского лидера к «дочерям и сыновьям» США погибать на СВО. По мнению политика, глава страны будто сошел с ума или участвует в большой азартной игре, не осознавая, что победить РФ в этом противостоянии нельзя.