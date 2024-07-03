Украина не сможет добиться экстрадиции россиянина из Аргентины Рубилар: Украина не предоставила суду Аргентины данные по делу Чуркина

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Украина не предоставила суду Аргентины необходимые объяснения по делу россиянина Игоря Чуркина и суд может отказать ей в экстрадиции, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар. По его словам, срок давно истек, но Киев не смог объяснить, почему считает себя компетентным его судить. Предсказуемо, что суд откажет в экстрадиции, высказал уверенность правозащитник.

Рубилар объяснил, что технически речь идет не об экстрадиции, а скорее о реституции беглого военнопленного. Поэтому Киев попросили объяснить, в чем он обвиняет Чуркина, является ли это преступлением и почему его нужно судить на Украине.

Россиянина Игоря Чуркина задержали в Аргентине 30 января по запросу Киева. Его обвиняли в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Россиянин запросил политическое убежище и гражданство.

Заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова рассказывала, что в Аргентине был задержан гражданин России по фамилии Чуркин. Он приехал туда с семьей на отдых.

Если Игорь Чуркин, которого ранее задержали в Аргентине по просьбе Украины, сможет добиться предоставления политического убежища, его экстрадиция не состоится, сообщал ранее Кристиан Рубилар. Вместе с тем он добавил, что и без этого Украине не удалось бы добиться выдачи россиянина, так как его преступление не является тяжким.